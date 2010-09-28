الإعلام الحكومي يزور الإعلاميين في يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني

غزة- فلسطين اليوم

نفذ المكتب الإعلامي الحكومي في غزة خلال اليوميين الماضيين حملة زيارات واسعة شملت كافة المؤسسات والمكاتب الإعلامية والصحفية في قطاع غزة وذلك لتقديم التهنئة لهم بمناسبة يوم التضامن مع الصحفي الفلسطيني، والذي صادف يوم الأحد26/9/2010 ، حيث بلغ عدد الصحفيين الذين تم زيارتهم حوالي 500 صحفي ،في 90 مؤسسة إعلامية ومكاتب خاصة.

هذا وقام المكتب بتشكيل ستة مجموعات للقيام بتلك المهمة شملت 30 إعلامياً حكومياً من موظفي المكتب الإعلامي الحكومي بالإضافة إلى إعلامي الوزارات المختلفة موزعين على ستة مجموعات حيث استهدفت المجموعة الأولى زيارة كافة الفضائيات العاملة في قطاع غزة سواء المحلية أو العربية أو الدولية، وكان في استقبالهم مديري الفضائيات والمراسلين الذين اثنوا على هذه الخطوة ورحبوا بها معتبرين أن وزارة الاعلام هي الحاضن للصحفيين الفلسطينيين.

كما استهدفت مجموعة أخرى بزيارتها كافة الإذاعات العاملة في قطاع غزة ، حيث رحب مديري الإذاعات الذين كانوا في استقبال الزائرين بهذه الخطوة التي قامت بها الوزارة من خلال تواصلها مع الصحفيين في كافة مناسباتهم.

كما قامت المجموعة الثالثة بزيارة الصحف المحلية في قطاع غزة بالإضافة إلى مراسلي الصحف العربية من خلال مكاتبهم الخاصة.

أما المجموعة الرابعة فقامت بزيارة المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء المحلية، فيما قامت المجموعة الخامسة بزيارة شركات الإنتاج الإعلامي العاملة في القطاع، أما المجموعة السادسة فاستهدفت بزياراتها مكاتب وكالات الأنباء العالمية والإقليمية في غزة.

وقامت الوزارة وتحضيراً لهذه المناسبة بطباعة بروشور عن المكتب الإعلامي الحكومي ، كما تم طباعة نوتة صحفية تحمل اسم المكتب، وطباعة بطاقة تهنئة بالمناسبة ،كما تم طباعة 500 قلم باسم المكتب والمناسبة المذكورة ، حيث تم توزيع الهدايا على كافة الصحفيين في مؤسساتهم ومكاتبهم حيث استلم كل صحفي رزمة من هذه المطبوعات بالإضافة إلى بعض إصدارات المكتب الإعلامي الحكومي.

وقد ثمن جميع الصحفيين الذين تم زيارتهم هذه الخطوة الكبيرة ,من قبل المكتب الإعلامي الحكومي و أكدوا على دور المكتب الدائم معهم في كل المناسبات ، كما تم مناقشة العديد من القضايا والإشكاليات عند بعض الصحفيين والمؤسسات الإعلامية حيث وعد ممثلي الاعلام الحكومي برفعها إلى الجهات العليا والعمل على تذليل العقبات التي تعترض العمل الصحفي مؤكدين استعداد وزارة الإعلام التام لحل كافة المشاكل التي قد تواجه الصحفيين والإعلاميين في كافة المجالات المتعلقة بالمهنة، ومساعدتهم في أمور مختلفة تم تداولها خلال الزيارات .