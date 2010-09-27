عباس و نتانياهو و مبارك في قمة ثلاثية في باريس الشهر القادم

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أعلن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي انه سيدعو رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتانياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري حسني مبارك إلى لقاء ثلاثي في العاصمة الفرنسية الشهر القادم.

وأعرب ساركوزي عن أسفه لقرار حكومة الاحتلال عدم تمديد تجميد البناء في المستوطنات.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك عقده الرئيس الفرنسي مع عباس في ختام اللقاء بينهما بعد ظهر اليوم.

وبدوره أوضح رئيس السلطة الفلسطينية بان رد الفعل الفلسطيني على قرار الاحتلال عدم تمديد تجميد الاستيطان لن يكون سريعا وانه لا بد من دراسة كل النتائج والتداعيات لهذا القرار دراسة حقيقية مع القيادات الفلسطينية.

وأكد محمود عباس أن لجنة المتابعة العربية ستعقد اجتماعا في الرابع من الشهر المقبل وعندئذ سيصدر موقف فلسطيني واضح من هذه القضية.

وأشار عباس في المؤتمر الصحفي مع الرئيس الفرنسي الى انه متفق مع الرئيس ساركوزي على ان الاستيطان يجب ان يتوقف ويجب على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان يعطي ثلاثة أو أربعة أشهر للمفاوضات حتى يتم بحث القضايا الأساسية بعمق.

وردا على سؤال ماذا سيقول لنتنياهو مساء اليوم قال عباس انه يبقي الأمل حيا للناس لأنه كمسؤول عن الشعب الفلسطيني وعن القضية الفلسطينية لا يجوز له أن يبدي اليأس ويجب البحث عن النور ولا عن الظلام.

وأعرب رئيس السلطة الفلسطينية عن قناعته بأنه في النهاية ولو بتأخير عشرين سنة سيأتي الوقت الذي ستقوم فيه الدولة الفلسطينية لان الشعب الإسرائيلي بأغلبيته الساحقة يريد السلام وكذلك الشعب الفلسطيني، حسب قوله.