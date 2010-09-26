آليات الاحتلال تتوغل شمال شرق خانيونس

فلسطين اليوم: خانيونس

توغل عدد من الآليات العسكرية مسافة ثلثمائة متر في منطقة القرارة شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأوضح شهود عيان ان عدد من الاليات العسكرية ترافقها جرافة توغلت في المنطقة المذكورة انطلاقا من موقع كيسوفيم العسكري الاسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة.

وقد فتح جنود الاحتلال نيران اسلحتهم الرشاشة بشكل متقطع تجاه منازل المواطنين في تلك المنطقة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان فتى فلسطيني اصيب بجروح خطيرة برصاص جنود الاحتلال أثناء مشاركته في المسيرة السلمية التي نظمتها الحملة الشعبية لمناهظة الحزام الأمني الذي يفرضه الجيش الاسرائيلي على طول المنطقة الحدودية الشمالية والشرقية لقطاع غزة.