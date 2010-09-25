مكتب لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب يختتم جملة مشاريع

فلسطين اليوم-غزة

اختتم مكتب لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العربفرع فلسطين رزمة مشاريعه الرمضانية والتي نفذها على مستوى قطاع غزة , والتي كان أخرها مشروعي السلة الرمضانية و بسمة العيد .

وأكد الدكتور عبد الرحمن الحداد مدير مكتب اللجنة في فلسطين " إن المكتب كان حريصاً على تنفيذ مشاريع رمضان الخيرية وذلك لما لها من الأثر الكبير في إدخال البهجة والسرور في قلب المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن مشروع السلة الرمضانية جاء بتمويل من المكتب الرئيس في القاهرة

وأشاد الدكتور الحداد "بكل من ساهم في هذه المشروعات الإغاثية التي تدعم إرادة الشعب الفلسطيني والتي تعمل على التخفيف من معانته إزاء الحصار المطبق على أبناء القطاع منذ عدة سنوات , شاكراً المؤسسات الخيرية التي ساهمت في هذه المشروعات و التي عملت على إيصال المساعدات إلى الأسر الفقيرة والمحتاجة من أبناء القطاع الحبيب" .

وأوضح المهندس يوسف الحوراني منسق المشاريع بالمكتب بأن " مشروع السلة الرمضانية قد استفاد منه3370 أسرة من الأسر المحتاجة المعوزة استلمت السلة الغذائية من خلال مكتب اللجنة في غزة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية على مستوي القطاع حيث استمر هذا المشروع طيلة شهر رمضان المبارك ".

وذكر الحوراني " أن الإتحاد اختتم أيضا مشروع بسمة عيد الفطر المبارك حيث استفاد من هذا المشروع 200 أسرة من الأسر الفقيرة في قطاع غزة" .

من جانب آخر، تقدمت الأسر المستفيدة بالشكر الموصول لمكتب اللجنة على تقديمهم لتلك المساعدات في هذا الشهر الفضيل وعلى الأعمال الخيرية التي يقدمونها لأبناء شعبنا الفلسطيني.