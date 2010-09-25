الدردساوي "لفلسطين اليوم":توقف المولد الثاني لمحطة توليد الكهرباء بغزة

فلسطين اليوم-غزة

أكد مدير العلاقات العامة بشركة توزيع الكهرباء اليوم السبت, عن توقف المولد الثاني لمحطة توليد الكهرباء في تمام الساعة الثانية فجراً لنفاذ السولار الصناعي اللازم لتشغيل المحطة .

وقال الدردساي خلال حديث خاص "لفلسطين اليوم" ان محطة توليد الكهرباء بررت توقف المولد الثاني لنفاذ السولار الصناعي بسبب إغلاق الاحتلال للمعبر وعدم السماح بدخول السولار الصناعي قبل ثلاثة أيام.

وأشار الدردساوي الى انه سيعود العمل لتشغيل المولد الثاني عصر غدٍ الأحد على ابعد تقدير فور دخول السولار الصناعي.

ومن جهة أخرى طالب الدردساوي المواطنين بعدم التعامل مع الإشاعات التي تروج في الشارع بتوقف استلام النوذج الخاص بتسوية أوضاعهم وخصوصاً بعد خصم 170 شيكل , داعياً المواطنين بالتوجه إلى الشركة لتعبئة نموذج خاص بتسوية أوضاعهم..