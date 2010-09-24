الاحتلال يجرف أراضي في القدس تمهيدا للاستيلاء عليها

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشف رئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق الفلسطيني، خليل التفكجي ان ما تسمى بـ "سلطة الطبيعة والحدائق الصهيونية" التابعة لسلطات الاحتلال تقوم بتجريف مئات الدونمات من الأراضي التي يمتلكها الفلسطينيون في مدينة القدس وأطرافها لتحويلها إلى محمية طبيعية علما بان هذه الأراضي تابعة لعائلات فلسطينية تعتاش منها وتمتلك كافة الوثائق التي تؤكد ملكيتها للأراضي .

وحول هذا الموضوع صرح رئيس دائرة الخرائط في بيت الشرق" الفلسطيني خليل التفكجي لقناة العالم الإخبارية اليوم الجمعة: ان الهدف الأساسي من إعلان هذه الأراضي كمحمية طبيعية هي من اجل السيطرة على هذه الأراضي ومنع البناء الفلسطيني عليها وستتحول فيما بعد إلى ما يسمى بأملاك الدولة (من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي).

وأضاف: في الحقيقة ان جزءا من السياسة الإسرائيلية في قضية المحميات الطبيعية أنها ستستعمل مستقبلا كاحتياط استراتيجي لبناء مستوطنات جديدة كما حدث فيما يتعلق بجبل أبو غنيم التي كانت محمية طبيعية وتحولت إلى مستعمرة .