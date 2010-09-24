اعتبرته تجاهلا لحقيقة القضية الفلسطينية

32 شخصية فلسطينية تنتقد اللقاء التشاوري

فلسطين اليوم: غزة

دعت مجموعة من الشخصيات الوطنية الفلسطينية في بيان، أمس، إلى عدم حضور "اللقاء التشاوري العربي الأول بشأن فلسطين" الذي يعقد في بيروت بدعوة من "الهيئة الوطنية لحماية الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني"، معتبرة أن في وثائق اللقاء تجاهلاً لحقيقة القضية الفلسطينية.

وأشارت المجموعة الموقعة على البيان، إلى أن الوثيقة التأسيسية للقاء التشاوري، تتحدث في بندها السادس، عن إمكانية تحقيق السلام بين الشعوب والأفراد (عرباً وغير عرب)، بغض النظر عن أحوالهم الطائفية وانتماءاتهم الدينية.

واعتبرت المجموعة أن "في هذا دعوة لقبول الاحتلال والتعايش معه، بدلاً من التركيز على هدف التحرير"، منتقدة "استخدام العبارات الغامضة" التي "عانت منها القضية الفلسطينية خلال العقود الماضية."

وانتقدت المجموعة الحديث عن التحرر من العنصرية الصهيونية، إذ اعتبرته صائباً "لكن قضية فلسطين ليست في عنصرية "اسرائيل" بل في الاحتلال الذي يجب أن يتم الحديث عنه وإزالته من دون مواربة"، كما أشارت إلى البند الخامس من وثيقة اللقاء التشاوري، حيث جاء التأكيد على ضرورة التمسك بالميثاق الوطني الفلسطيني الذي قامت على أساسه منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبرت المجموعة أن "المنظمة قامت على الميثاق القومي لا الوطني، والميثاق القومي لا يتحدث عن التعايش ولا عن حل الدولـة الواحدة أو حل الدولتين بل... (ينص) على أن فلسطين وطن عربي، ويتحدث عن تقرير المصير بعد التحرير، وعن أن الوحدة العربيـة وتحرير فلسـطين هدفان متكاملان."

وفيما اعتبر البيان أن وثائق اللقاء التشاوري "تركت الأبواب مشرعة للدخول في المفاوضات والتعايش مع المتفاوضين"، أشار إلى أن الهيئة الداعية للقاء "تضمّ أنصاراً لحركتي فتح وحماس، وكأنها محايدة في الخلاف بين التنظيمين، وتتجاهل بأن المسؤولين عن نكبة أوسلو هم قيادة فتح الاستسلامية"، متسائلا "أليس للهيئة رأي في تحديد المسؤولية التي تقع على قيادة منظمة التحرير الفلسطينية التي أوصلت القضية لما وصلت إليه"، ومعتبراً انه "بدلاً من الحديث عن تعريب المقاومة بكل أشكالها... تم التركيز على ما يستنتج أنه دعم عربي لكيان فلسطيني."

ومن الموقعين على البيان، ناجي علوش، بهجت أبو غريبة، بسام أبو غزالة، فتحي أبو عرجة، حمدي مطر، و27 شخصية وطنية فلسطينية أخرى.