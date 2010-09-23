مصر ترفض تعديل ورقة المصالحة وتوافق على التفاهمات الداخلية
فلسطين اليوم-وكالات
شدد مصدر مصري موثوق به على ان مصر لن توافق على تعديل الورقة المصرية، وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية: «اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس من اجل التوصل الى تفاهمات هي شأنهما، لكن مصر لن تدعو الى لقاء ثنائي، بل ستدعو الى حوار فلسطيني - فلسطيني يضم القوى الفلسطينية، شرط ان توقع حماس على الورقة المصرية كما هي، لكن مصر لا تعارض التوصل الى اتفاق فلسطيني - فلسطيني في شأن التفاهمات».
وقال رئيس حركة «فتح» في المصالحة، عضو اللجنة المركزية في الحركة عزام الاحمد لـ «الحياة» قبل توجهه اليوم الى دمشق، ان التوصل الى تفاهمات بين «فتح وحماس شأن فلسطيني ليست له علاقة بالورقة المصرية، وهو ليس على الإطلاق شرطاً للتوقيع على ورقة المصالحة، لافتاً الى ان «هناك نقاطاً تتحفظ عنها حماس، ونحن بحثنا بعض النقاط»، مشيراً الى لجنة ومحكمة الانتخابات.