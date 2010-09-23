مصر ترفض تعديل ورقة المصالحة وتوافق على التفاهمات الداخلية

فلسطين اليوم-وكالات

شدد مصدر مصري موثوق به على ان مصر لن توافق على تعديل الورقة المصرية، وقال لصحيفة «الحياة» اللندنية: «اللقاءات الثنائية بين فتح وحماس من اجل التوصل الى تفاهمات هي شأنهما، لكن مصر لن تدعو الى لقاء ثنائي، بل ستدعو الى حوار فلسطيني - فلسطيني يضم القوى الفلسطينية، شرط ان توقع حماس على الورقة المصرية كما هي، لكن مصر لا تعارض التوصل الى اتفاق فلسطيني - فلسطيني في شأن التفاهمات».