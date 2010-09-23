أهم ما كشفت عنه وزارة الداخلية بغزة عن العملاء خلال مؤتمرها الصحفي

فلسطين اليوم-غزة

كشفت وزارة الداخلية والأمن الوطني بحكومة غزة اليوم , خلال مؤتمرٍ صحفي عقد ظهر اليوم الخميس , عن العديد المعلومات بحق العملاء الذين تم القبض عليهم والذين شاركوا في إغتيال العديد من المقاومين او استغلال الانقسام وضرب المقاومة الفلسطينية .

وأجملت وزارة الداخلية الأعمال التي قام بها هؤلاء العملاء وكشفتها التحقيقات بما يلي :

1- رصد ومتابعة أماكن ومواقع المقاومة وبيوت القيادات الفلسطينية من أجل استهدافها حيث تم استهداف بعضها بالفعل.

2- زرع عبوات في أماكن المرابطين ومواقع التدريب للمقاومة بهدف قتلهم وانفجر بعض من هذه العبوات في المواطنين وأدى إلى استشهاد وإصابة الكثيرين.

3- الاستفادة من حالة الانقسام في تجميع معلومات أمنية قام بها عناصر تتبع لحركة فتح عن قيادات في الحكومة والفصائل الفلسطينية وتحركاتها .

4- العمل على اختراق فصائل المقاومة لتحقيق العديد من المهام المخابراتية تجاه عناصر ومواقع هذه الفصائل.

,استعرضت الداخلية بعضا من هذه الجرائم التي تم كشفها والتي سمحت الجهات الأمنية المختصة بعرضها :

المحور الأول : القيام بجمع المعلومات الأمنية وإرسالها لمخابرات العدو وهو الأمر الذي يدعم ما سمي ببنك الأهداف و الذي اعتمد عليه جيش الاحتلال في تحديد الأهداف المراد قصفها, ونقدم هنا أمثلة لبعض هذه المعلومات وما ترتب عليها من جرائم :-

• اغتيال القائد العام لسرايا القدس الشهيد / ماجد الحرازين 17/12/2007

تم ضبط العميل الذي قام بتحديد منزل القائد في سرايا القدس ماجد الحرازين والذي طلب منه ضابط المخابرات الصهيونية الذهاب إلى منزل ماجد و إعطائه رقم سيارة ماجد المتوقفة أمام منزله و قد كانت السيارة من نوع سكودا بيضاء و تحمل لوحة أرقام أمامية و بعد إعطاء الرقم توجه المذكور إلى منزله و بعدها بساعتين سمع المذكور نبأ استشهاد المجاهد ماجد الحرازين فاتصل على الضابط و الذي اخبره بان يذهب إلى منزل ماجد الحرازين و يتأكد من خبر استشهاده ورصد ما يحدث هناك.

• تم ضبط العميل الذي يقف خلف استهداف الاحتلال لمجموعة من كتائب شهداء الأقصى فجر الاثنين 7/6/2010 خلال تدريبهم على شاطئ البحر مما أدى إلى استشهادهم وهم الشهيد إبراهيم الوحيدي، والشهيد فايز الفيري، والشهيد حامد ثابت، والشهيد نائل قويدر، والشهيد محمود راضي، والشهيد زياد راضي.

• تم ضبط احد العملاء الذين أدلوا معلومات خطيرة عن مجموعة من المقاومين أثناء تنفيذ ما يعرف باسم غزوة الخيول بتاريخ 8/6/2009 والذي أدلى بمعلومات مفصلة عن مكان تحركهم ما أدى إلى استهدافهم من قبل قوات الاحتلال.

• قام احد العملاء بمتابعة وتحديد منزل م. نزار عوض الله وتم استهداف المنزل وتدميره في الأيام الأولى من الحرب.

• الإبلاغ عن تجمع لمواطنين مقابل مدرسة الشقيري – جباليا – فتم استهدافهم واستشهد المواطن مصعب الجعبير، وأًصيب أربعة آخرين في تاريخ 26/11/2007.

• الإبلاغ عن تجمع لعناصر الشرطة مقابل مركز شرطة خانيونس فتم استهداف جيب الشرطة واستشهاد الشهيد / رأفت حمد بتاريخ 1/3/2008.

• اتصل ضابط المخابرات بأحد العملاء بتاريخ 15 /4/2008 وسأله عن إبراهيم أبو علبة قائد كتائب المقاومة الوطنية في ساعات العصر وطلب منه الاتصال عليه ومعرفة مكانه فقام بإبلاغ الضابط بمكانه وبعد ساعات سمع صوت انفجار فعرف المذكور بأن إبراهيم أبو علبة تم استشهاده.

إبلاغ مخابرات العدو عن العديد من الأهداف والتي تم قصفها خلال الحرب على غزة في ديسمبر 2008 وإليكم أمثلة من هذه المعلومات وهي منسوبة لأكثر من عميل :-

الإبلاغ عن منزل آل أبو جياب ومنزل أبو هاني الكردي مما أدى إلى استهدافهما واستشهاد كل من أسامة أبو جياب واحمد مصطفى أبو هديشة بتاريخ 13/1/2009 .

قام احد العملاء بتحديد منزل غازي أبو عيادة ومنزل فؤاد الحلبي وتم قصف المنزلين بعد يومين من التحديد في تاريخ 2/1/2009م

قام احد العملاء بالاتصال علي ضابط المخابرات وأبلغه بأن هناك جيب يتبع المقاومة يقف أمام منزل وليد فاضل وبه صاروخ فتم قصف المنزل واستشهد همام عيسى وذلك بتاريخ 17/ 1 / 2009.

قام احد العملاء بالتبليغ عن ثلاثة مقاومين من ألوية الناصر وتم استهدافهم بالقرب من مستشفى كمال عدوان واستشهدوا من بينهم محمد بارود وتامر السيلاوي.

الإبلاغ عن منزل قامت كتائب القسام بتفخيخه لاستهداف الوحدات الخاصة على جبل الكاشف فتم استهدافه.

ابلغ احد العملاء مخابرات العدو عن وجود سلاح خفيف في جيب ماجنوم تابع لمركز شرطة الزيتون و قد تم قصفه و إصابة عبد الرازق الفيومي, و قد ابلغ عن الجيب الماجنوم الآخر التابع للمركز وتم استهدافه و استشهاد محمد الهواري و إصابة شخص آخر اسمه احمد, و قد ابلغ عن منزل عماد شابط وتم قصفه وابلغ عن منزل أبو محمود حسونة و تم قصفه و ابلغ عن مؤسسة الجريح "شارع يافا, بجوار مسجد المحطة" و تم قصفها وتم قصف مخرطة مقابل مؤسسة الصخرة و تم قصف منزل مقابل مدرسة الهاشمية و تم قصف منزل مقابل مسجد المحطة يعود لآل حميد.

تحديد منزل القائد القسامي الشهيد / عيسى البطران مما أدى إلي استشهاد زوجته وأربعة من أبنائه خلال حرب الفرقان مع الإشارة ان القائد القسامي عيسى البطران التحق بعائلته بتاريخ ( 31/7/2010م ) .

قام احد العملاء بمتابعة والإبلاغ عن منزل زكريا أبو عيشة (قائد في كتائب القسام) مما أدى إلى استهداف منزله واستشهاد ستة من أفراد عائلته وذلك خلال حرب الفرقان في 5/1/2009م .

ومن بين العملاء الذين كان لهم دور خلال الحرب المدعو جمعة السقا وهو صاحب ملف امني لدى الأجهزة الأمنية وقد اعتقل طرف جهاز الأمن الداخلي بتهمة أخرى سابقا، وأثناء انتظار إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لاعتقاله وعندما صدر قرار باعتقاله قام بالتواصل مع سلطة رام الله وبالتنسيق مع مخابرات العدو من اجل الهرب ونجح بالهرب إلى رام الله. ونؤكد أن المدعو جمعة السقا متهم بالعمالة مع وجود دلائل تؤكد هذه التهمة وسيتم متابعة إجراءات محاكمته غيابيا.

• تجهيز معلومات لبنك أهداف إسرائيلي تحضيراً لعدوان جديد عل قطاع غزة وتم ذلك من خلال :-

تحديد المؤسسات والسيارات التي تتبع حماس بمنطقة النصر ومعسكر الشاطئ.

تحديد وتصوير مؤسسات وجمعيات تابعة لحركة حماس وفصائل المقاومة الأخرى. تحديد منازل لقيادات من القسام في رفح.

تحديد منازل من أبناء حركة حماس في الشمال.

تحديد منازل عدد من رجال المقاومة ومن فصائل مختلفة في الشمال

المحور الثاني :

ويتضمن هذا المحور على مهام إجرامية قام بتنفيذها العميل بتوجيهات مباشرة من مخابرات العدو :-

 أكد أكثر من عميل بأن ضباط المخابرات الصهيونية قاموا بتكليفهم بوضع عبوات ناسفة داخل المقرات الأمنية والمقرات التي تتبع للمقاومة, وأبلغوهم بأن هذا القرار تم اتخاذه من قبل أعلى مستوى للقيادات الأمنية في الكيان الصهيوني, وقد تم فعلا تنفيذ هذه الأوامر , ولكن وبفضل الله وتوفيقه تم اعتقال البعض وهو في مرحلة الإعداد لوضع هذه العبوات ، ومن الأمثلة على ذلك:

• تم وضع عبوات ناسفة داخل موقع للمقاومة في مدينة رفح أدت إلى بتر قدم المواطن فضل أبو شلوف.

• زراعة عبوتين ناسفتين في موقع لكتائب القسام أدت أحداهما إلى استشهاد القسامي ضياء فتحي الكحلوت في تاريخ 22/2/2010م و إصابة أحد الأطفال.

 المشاركة الفعلية في جيش العدو من خلال وحدة خاصة من العملاء تتقدم أفراد الجيش في الاجتياحات المتكررة على قطاع غزة وهذه أمثلة لبعض هذه الطلعات ذكرها عملاء :-

• أحد العملاء اعترف بخروجه مع الوحدات الخاصة الإسرائيلية في الاجتياح لمنطقة الشمال فيما يعرف بالمحرقة في فبراير 2008.

• عميل آخر خرج 7 مرات مع الوحدات الخاصة في الانتفاضة الأولى لخطف الملثمين، وشارك في اجتياح منطقة المدرسة الأمريكية عام 2006م، واجتياح القرية البدوية ، و اجتياح منطقة فدعوس، واجتياح دوار حمودة الأول والثاني،واجتياح منطقة العثامنة الأول والثاني، وشارك في اجتياح أيام الغضب.

• أحد العملاء اعترف أيضا انه شارك في العديد من الاجتياحات على منطقة الشمال أهمها عملية صيد الأفاعي.

• عميلان آخران شاركا مع الوحدات الخاصة في اختطاف القائد القسامي / مهاوش القاضي من مدينة رفح في سبتمبر 2007م .

• وكما اعترف عميل آخر خرج مع الوحدات الخاصة 6 مرات في نشاطات علي الحدود الشرقية لقطاع غزة أبرزها اغتيال القائد القسامي/عماد أبو حجير في جحر الديك, واعترف احد العملاء أنه خرج مع الوحدات الخاصة العديد من المرات في اجتياحات لمخيم البريج وشارك في اغتيال القائد القسامي/ رياض أبو زيد، وعميل آخر شارك الوحدات الخاصة في العديد من الإجتياحات أهمها اجتياح جبل الكاشف.

 تزويد العملاء بأجهزة تقنية لتنفيذ مهام رصد وتصوير وتحديد لأهداف تم استهدافها:-

• فقد قامت المخابرات الصهيونية بتزويد بعض العملاء بأجهزة تقنية للتتبع والتصوير وبث الصور الملتقطة مباشرة.

• تم تزويد عميل آخر بأجهزة مموهة تقوم بالتقاط الموجات اللاسلكية وتحديد موقعها للعدو الصهيوني.

المحور الثالث : محاولات اختراق لفصائل المقاومة .

في غياب للعديد من أدوات التخابر مع العدو في قطاع غزة والذي بات يمثل نموذجاً لمجتمع المقاومة ، فقد سعى الاحتلال لاختراق فصائل المقاومة.. وقد تم اعتقال بعض العملاء الذين استطاعوا اختراق بعض هذه الفصائل وذلك من خلال انضمامهم لصفوف المقاومة والعمل على نيل ثقة قيادة المقاومة , ومن هنا نتقدم بالشكر لجميع فصائل المقاومة التي تجاوبت مع الأجهزة الأمنية ومدت يد العون في توفير المعلومات اللازمة لعملية التحقيق .

وأكدت الداخلية على ما يلي:

1- إن قضية العملاء خطيرة ولكنها في ساحتنا قليلة العدد فشعبنا شعب مرابط يعمل من أجل تحريره ويحارب أعداءه بشراسة وقوة وقدم الآلاف من الشهداء والنماذج البطولية الرائعة التي يفخر بها.

2- إن الاحتلال عجز عن تحويل قطاع غزة إلى مستنقع من العمالة والخيانة وفشل في تجنيد الأعداد التي كان يطمح إليها أو حتى المحافظة على امن وسرية عملائه الذين نجح في إسقاطهم عبر وسائل الابتزاز الدنيئة بل وحتى أساليب القهر, بل ظل قطاع غزة مصدراً للصمود والتضحية والعطاء.

3- إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية أثبتت قدرتها ونجاحها الكبير في توجيه ضربات أمنية موجعة لهذه الفئة الخارجة عن أخلاق وضمير الشعب.

4- إن ما يتم الترويج له من إشاعات في الشارع الفلسطيني قام بها طرفان أساسيان هما مخابرات العدو التي عمدت إلى ترويج الإشاعات لإرباك الساحة الوطنية والطرف الثاني هي مواقع لحركة فتح يريدون خلط الحابل بالنابل وذلك في محاولة لتشويه الانجاز الذي حققته الأجهزة الأمنية الوطنية التي تعمل من اجل الوطن ولا تقوم مثلهم بالتنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال.

5- إن وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية ستبقى العين الساهرة لحماية أمن الوطن والمواطنين الفلسطينيين وستقضي بالقانون على كل الظواهر والنتوءات السلبية التي قد تظهر هنا وهناك كما أنها لن تسمح لأحد بأخذ القانون باليد وتحفظ الوطن وأبنائه من أي سهام غدر خارجية أو داخلية.

6- نود الإشارة هنا إلى ما تم تداوله في الآونة الأخيرة من إشاعات مغرضة تناولت أعراض العديد من الرموز والقيادات الوطنية والقطاعات الخدماتية وتلقفتها بعض العناصر الساذجة التي لم تعي خطورة هذه الإشاعات، ونؤكد هنا أن كل ما نشر من إشاعات هي غير صحيحة بالمطلق، وتحديداً ما تم التركيز عليه في القطاع الصحي فليس لدينا في الأجهزة الأمنية أي طبيب أو موظف في الخدمات الصحية معتقلاً سوى موظفٍ واحدٍ وهو الآن قيد التحقيق، وما روّج في الشارع عن تفاصيل من اعترافات هذا الموظف غير دقيقة. ونؤكد على ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء ما يروّج من إشاعات كاذبة يقف خلفها الاحتلال وبعض الجهات المغرضة.

7- إن العملاء والخونة لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يسيئون لعائلاتهم ولا لتنظيماتهم ولا تزر وازرة وزر أخرى,فإلى ذوي العملاء وأهليهم ومعارفهم نعلم حجم مصابكم وعظيم بلواكم ولن ينقص ذلك من مكانتكم ومنزلتكم وتضحياتكم فمصابكم مصابنا وأعراضكم أعراضنا وهمكم همنا, ولقد أبتلي من هو خير منكم فنبي الله نوح أبتلي بابنه ونبي الله لوط ابتلي بزوجته وأبو الأنبياء أبتلي بأبيه فزودكم الله بزاد الصبر والاحتساب.