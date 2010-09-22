ليس غريبا..قائد شرطة الاحتلال يدافع عن قاتل الشاب المقدسي فجرا

فلسطين اليوم-وكالات

دافع ما يسمى بـ قائد شرطة الإحتلال في الجنرال أهارون فرانكو عن القاتل الصهيوني الذي أحد سكان حي سلوان فجر اليوم . وزعم المسئول الصهيوني ان اطلاق النار كان له ما يبرره اذ ان الحارس تعرض لكمين مدبر وكانت حياته في خطر فاطلق النار في الهواء-حسب قوله . واضاف فرانكو ان قواته ستنتشر الليلة وغدا في القدس المحتلة لمنع وقوع ما أسماها بـ اعمال مخلة بالنظام العام موضحا انه ليست هناك اي نية لالغاء أي من فعاليات عيد المظلة لدى الشعب اليهودي-حسب قوله .