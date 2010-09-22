الاحتلال :التحقيق في الهجوم على أسطول الحرية أوشك على الانتهاء

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قال يعقوب تيركل رئيس لجنة التحقيق الصهيونية في الهجوم على قافلة معونة في طريقها لغزة في مايو أيار الماضي، اليوم الأربعاء ان التحقيق انتهى تقريبا وان احد أعضاء اللجنة توفي في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء.

وتشكلت لجنة تيركل على أمل تهدئة الغضب الدولي إزاء قتل قراصنة البحرية الصهيونية تسعة من النشطاء الأتراك يدعمون الفلسطينيين على متن إحدى سفن القافلة كما تقدم اللجنة معلومات لتحقيق منفصل في الأمم المتحدة.

وتوفي المحقق الإسرائيلي شبتاي روزين وهو سفير سابق عن عمر يناهز 93 عاما اثر إصابته بأزمة قلبية في وقت متأخر مساء يوم الثلاثاء. لكن متحدثا باسم اللجنة قال ان عمل اللجنة سيستمر حسب الجدول الزمني الموضوع.

وفي مقابلة مع راديو جيش الاحتلال، قال تيركل قاضي المحكمة العليا الصهيونية المتقاعد انه لم يقرر بعد ما اذا كان سيعين عضوا خلفا لروزين.

وسئل عما اذا كان التحقيق أوشك على الانتهاء "نعم بكل تأكيد. جمعنا حتى الآن معظم الشهادات .. إذا كان ثمة المزيد من الشهود سيدلون بشهاداتهم .. هم ذوي أهمية اقل ولم يتبق منهم عدد كبير."

ومن بين من طلبت اللجنة شهادتهم محمود تورال قبطان السفينة مرمرة التي قتل على متنها النشطاء الأتراك. وقال تيركل ان اللجنة لم تتسلم ردا من تورال حتى الآن.

وتضم لجنة تيركل مراقبين أجنبيين اثنين ولكن الحكومة التركية انتقدتها بسبب ضيق نطاق التحقيق. وطالب الأتراك باعتذار وتعويض وهو ما رفضته إسرائيل قائلة أن قواتها كانت في حالة دفاع عن النفس