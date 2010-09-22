الرباعية تدعو الكيان الصهيوني إلى مواصلة تجميد البناء في المستوطنات

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعت اللجنة الرباعية الدولية كيان العدو لمواصلة تجميد أعمال البناء في المستوطنات دعما للمفاوضات المباشرة التي انطلقت مؤخرا بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضحت الرباعية في بيان أصدرته في ختام اجتماعها في نيويورك الليلة الماضية، أن تجميد الاستيطان الذي أعلن عنه في شهر نوفمبر الماضي قد انعكس ايجابيا على الأوضاع في المنطقة .

ودعت الرباعية الدولية في بيانها السلطة و الاحتلال إلى العمل معا من اجل إيجاد الطريق الذي يضمن استمرار المفاوضات بشكل بناء.