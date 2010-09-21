قافلة "القدس 5" الليبية إلى غزة تنطلق مع انطلاق "شريان الحياة"‏

فلسطين اليوم – وكالات

عقدت اللجنة الأهلية الليبية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني اجتماعها الأول الإثنين بمقر النقابة الليبية العامه للذهب والصناعات الثمينة برئاسة الدكتور نوري بن عثمان رئيس اللجنة الأهلية الدائمة بحضور عدد من الشخصيات الأهلية والنقابية وأعضاء اللجنة الأهلية.

وأوضح الدكتور بن عثمان لـ د.محمود مشه أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التحضير لقافلة المساعدات الليبية "القدس 5" والتي سيتزامن انطلاقها مع انطلاق قافلة المساعدات البريطانية التي سيقودها جورج جالاوي.

وستنطلق "القدس 5" من بريطانيا باتجاه فلسطين إلى غزة المحاصرة عبر اللاذقية وطرابلس/ ليبيا.

كما أكد بن عثمان بان تنسيقا بهذا الشأن يجري مع الجهات المعنية المسيرة للقافلة ومع الجمعية البريطانية.

وأضاف بأنه سيكون ضمن أعضاء القافلة العديد من الشخصيات البرلمانية العربية من شمال أفريقيا.

وسيبدأ توافد قوافل المساعدات من أوروبا وشمال أفريقيا إلى ليبيا اعتبارا من 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2010 المقبل وسيستمر حتى 15 من نفس الشهر على أن تنطلق القافلة إلى قطاع غزة بعد يومين من هذا التاريخ.

ومن جانبه أكد الدكتور احمد مشه عضو اللجنة الأهلية الدائمة لدعم الشعب الفلسطيني أن هذا النشاط للجنة يأتي في إطار الدعم المستمر الذي تقوده اللجنة الأهلية من اجل دعم الشعب الفلسطيني مشيراً الى أن أعضاء اللجنة الأهلية والمتطوعين يزدادون يوما بعد يوم،من عرب وأفارقه وغيرهم،هدفهم المساهمة في رفع الحصار عن غزة.

وأوضح بان هذه المساعدات الليبية تشمل كل ما يلزم القطاع من مساعدات خلال فصل الشتاء القادم اضافة الى المستلزمات الدراسية والطبية. وان التنسيق مع الأشقاء في مصر بدا منذ ألان لتسهيل مرور هذه المساعدات