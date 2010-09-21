سلام فياض يغادر مؤتمر الدول المانحة بعد شجار مع داني ايالون‏

ترجمة فلسطين اليوم

ذكرت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية على صفحتها الالكترونية مساء اليوم ان رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله، سلام فياض غادر غاضبا مؤتمر الدول المانحة والذي عقد على هامش الجمعية العمومية في نيويورك، وذلك بعد رفض نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني ايالون مصطلح ( إقامة دولتين) في البيان الختامي للاجتماع.

وقال ايالون: "يجب أن يكتب ( دولتين لشعبين) وليس فقط إقامة دولتين. وقال ايالون بعد ان غادر سلام فياض قاعة الاجتماع في مقابلة أجرتها معه الصحيفة: "ماذا يريد الفلسطينيون دولة فلسطينية واحدة أو دولة ثنائية القومية؟"

و طالب فياض خلا الاجتماع أن تقدم إسرائيل تسهيلات لسكان الضفة الغربية، ولكن ايالون رد قائلا لسلام فياض " لن نراهن على امن إسرائيل، كل شيء مرتبط بأمن إسرائيل وعلى الدول المانحة ألا تعطي أموالها للسلطة الفلسطينية للتحريض ضد إسرائيل ولمقاطعة المنتجات الإسرائيلية"