صحيفة: دول الخليج تعتزم شراء أسلحة من أمريكا لتسيلح جيوشها

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت تقارير صحفية في بريطانيا، "بأن 4 دول خليجية تعتزم تعزيز تسليح جيوشها لمعادلة كفة التفوق العسكري الإيراني في منطقة الخليج".

وذكر تقرير صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الصادرة اليوم الثلاثاء، "أن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت طلبت من الولايات المتحدة تزويدها بأسلحة خلال الأعوام الأربعة المقبلة بقيمة 123 مليار دولار".

وأضافت الصحيفة "أن أكبر المستفيدين من هذه الصفقات هي شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات وشركة لوكهيد مارتن لصناعة الأسلحة".

وأشارت الصحيفة "إلى أن السعودية طلبت وحدها أسلحة بقيمة 68 مليار دولار, وتشمل الصفقة شراء 85 مقاتلة جديدة من طراز إف 15 مع تسليح 70 مقاتلة أخرى، فيما بلغت قيمة طلبات الإمارات من الأسلحة الأمريكية 35.6 مليار دولار, في المقابل بلغت قيمة طلبات سلطنة عمان من الأسلحة الأمريكية 12.3 مليار دولار، فيما اكتفت الكويت بطلب أسلحة بقيمة 7.1 مليار دولار.

ومن المنتظر أن يصدر الكونجرس قراره قريبا حول الجزء الأول من صفقات الأسلحة بقيمة 30 مليار دولار.