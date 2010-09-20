مهجة القدس: الاحتلال يفرج عن أحد كوادر الجهاد الإسلامي بعد اعتقال دام 18 عام

فلسطين اليوم - غزة

أكدت الدائرة القانونية في مؤسسة الأسرى " مهجة القدس " أن مصلحة السجون الصهيونية أفرجت عن الأسير نبيل حسن محمد عليوة من جنين – قرية الجربة بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 18 سنة أمضاها متنقلاً في غالبية السجون كان آخرها سجن شطة.

والجدير بالذكر أن الأسير عليوة كان قد أعتقل بتاريخ 02/03/1993 وحكم عليه بالسجن الفعلي 18 سنة على خلفية الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال .

وفي ذات السياق أكدت الدائرة القانونية في مؤسسة مهجة القدس أنه تم الإفراج عن عدد آخر من أسرى حركة الجهاد الإسلامي بعد أن أنهوا مدة محكومياتهم وهم الأسير مصطفى نصري محمد صبح من بيت لحم بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنتين و 5 شهور, والأسير منذر نعمان محمود بركات من طولكرم – عنبتا بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 7 شهور, والأسير يوسف عبد اللطيف يوسف عويدات "حمدان " من جنين – برقين بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 28 شهر, والأسير علاء فالح قاسم أبو الرب من جنين – قباطية بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 17 شهر, والأسير عز الدين ضرار جميل واكد من جنين – العرقة بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات وشهرين, والأسير مصعب توفيق محمد هندي من نابلس – تل بعد أن أمضى في الإعتقال الإداري 14 شهر, والأسير رجاء نظمي قاسم موسى " الغول " من جنين – مخيم جنين بعد أن أمضت في الإعتقال الإداري 17 شهر ونصف, أيوب يعقوب محمود العصا من بيت لحم – العبيدية بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات و4 شهور, والأسير صبحي وليد صبحي السعو من أريحا - مخيم عقبة جبر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 4 سنوات و3 شهور, والأسير محمد أحمد جمعة أبو الهيجا من جنين – المخيم بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 7 شهور, والأسير مراد وليد محمد ملايشة من جنين – جبع بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 5 سنوات ونصف, والأسير يوسف شعبان شافع ياسين من جنين - عانين بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة8 شهور, والأسير معتز ديب دياب العويوي من الخليل بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 38 شهر, والأسير مروان محمد عبد عيسى من بيت لحم - الخضر بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 20 شهر, والأسير باسم محمود يوسف كميل من جنين – قباطية بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة 3 سنوات, والأسير وحيد حسام عبد الكريم زيادة من نابلس – مأدما بعد أن أمضى مدة محكوميته البالغة سنة ونصف.

من جانب آخر حكمت المحكمة العسكرية في بئر السبع على الأسير إياد إسماعيل محمد صبرة من سكان غزة - دير البلح بالسجن الفعلي 5 سنوات ونصف بتهمة الإنتماء والعضوية في حركة الجهاد الإسلامي.