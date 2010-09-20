الرئيس التركي "غول" يلغي لقاء مع نظيره "الإسرائيلي" بحجة ضيق الوقت

فلسطين اليوم-وكالات

الغي الاجتماع الذي كان سيعقد بين الرئيس التركي عبد الله غول مع نظيره الاسرائيلي شمعون بيرس في مدينة نيويورك، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للامم المتحدة، وذلك بسبب ضيق الوقت ولانشعال الرئيس التركي في العديد من الاجتماعات.

وبحسب مصادر إحتلالية اليوم الاثنين فقد اعتبرت "إسرائيل" الغاء هذا الاجتماع تعميقا للازمة في العلاقات التركية الإسرائيلية، خاصة بعد تأكيد مكتب رئيس الاحتلال الجمعة الماضي على الأنباء التي نشرت في وسائل الإعلام التركية عن هذا اللقاء.

وأضافت هذه المصادر ان غول عقد مؤتمرا صحفيا الليلة الماضية وقبل اجتماع الجمعية العمومية، حيث أكد على أهمية هذا الاجتماع خاصة حضور زعماء العديد من الدول، حيث اكد انه سيلتقي العديد من الزعماء خلال هذه الايام في اروقة الامم المتحدة دون التطرق لرئيس "الاحتلال" شمعون بيرس.