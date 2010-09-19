مواصلات غزة تبدأ بحملة لتسوية أوضاع المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر

غزة- فلسطين اليوم

أكد أ.محمد العامودي نائب مدير عام الترخيص بوزارة المواصلات بالحكومة الفلسطينية بغزة اليوم الأحد، أن الإدارة العامة للنقل على الطرق وبالتعاون مع الإدارة العامة لهندسة المركبات شرعت بحملة اليوم لتسوية أوضاع المركبات الخصوصية التي تعمل بأجر لتسجيلها بشكل قانوني.

وأضاف العامودي، أنه سيتم التعامل مع هذه المركبات على أساس خيارين الخيار الأول مركبات يتم فتح ملفات في ضريبة الدخل والقيمة المضافة وهذه المركبات يطلب من سائقها العمل على استخراج رخصة قيادة عمومية ويتم تأجيرها رقم عمومي وتكون رسوم نمرة الأجرة 1250شيكل + 100شيكل كرت سيروهى نفس رسوم المركبات العمومية.

والخيار الثاني مركبات يتم إعطاءها تصريح لنقل ركاب بأجر وهذه المركبات غير مطلوب منها رخصة قيادة عمومية أو تسجيل بضريبة الدخل أو القيمة المضافة , وتكون الرسوم المطلوبة 100 شيكل للمركبات التي تعمل بوقود الديزل و1000 شيكل للمركبات لتي تعمل بوقود البنزين .

وحول آلية تسجيل المركبات قال العامودي أنه يجب تقديم طلب من صاحب المركبة برغبته في العمل بنقل الركاب ويتم إرفاق الطلب بصورة عن رخصة المركبة ورخصة القيادة والهوية الشخصية كما يتم تقديم طلب للحصول على بطاقة سائق لسائق المركبة إضافة لشراء فانوس ليلي وملصقات لتمييز المركبة على الخط حسب المواصفات المطلوبة كما يجب فحص صلاحية سير هذه المركبات بدينمومتر معتمد بالوزارة

كما تقوم الإدارة بعد ذلك بعمل تصريح سير وطباعة رخصة جديدة مع تغيير أرقام اللوحات حسب التعليمات .

وأوضح العامودي انه لا يتم فرض رسوم جديدة على السائقين وأن الإدارة تكتفي برسوم الترخيص السنوية لهذه المركبات التي تريد العمل كعمومي داخلي ولا يلزمها سوي كرت سير ب100 ش وفانوس ليلى وعلامات تمييز لتسهيل الاستدلال على المركبة أنها عمومية ، واكد العامودي أن الرسوم الجديدة المقرة تحقق حالة من العدل بين المركبات العمومية النظامية وبين المركبات الخصوصية التي تنقل ركاب بأجر ، وأن الفرق بين المركبات التي تفتح ملفات ضريبية وبين التي تكتفي بالحصول على تصريح نقل ركاب بأجر بأن صاحب الخيار الأول يستطيع إدخال مركبة عمومية جديدة بدون ضرائب جمركية ، وهذه الميزة غير متاحة للخيار الثاني، وناشد العامودي جميع المواطنين بعدم التنقل إلا في المركبات العمومية النظامية أو التي ستمنح هذا التصريح وتحمل الإشارات المميزة لها ، وذلك تخفيفاً للسلامة العامة ، وأكد أن الوزارة ستقوم بتذليل العقبات أمام المواطنين الذين قد تواجههم إشكاليات في حال تسوية أوضاعهم وفق القرار الوزاري الجديد.