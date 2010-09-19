الرئيس اللبناني يرفض نتائج للمفاوضات على حساب بلاده وتوطين الفلسطينيين فيها

وكالات- فلسطين اليوم

عبر الرئيس اللبناني ميشال سليمان عن رفضه توطين الفلسطينيين على أرضه، وألا تكون نتائج أي مفاوضات لحل أزمة المنطقة على حساب بلده.

وقد أوضح الرئيس اللبناني للمبعوث الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشل، أنه يرفض توطين الفلسطينيين الموجودين في لبنان على أراضيه "وفق ما ينص على ذلك الدستور وانسجاماً مع مبادرة بيروت العربية في العام 2002".

ودعا سليمان، الولايات المتحدة التي تلعب دور الراعي والشريك إلى أن لا تكون نتائج أي مفاوضات لحل مشكلة الشرق الأوسط على حساب لبنان، وقال:"إن لبنان لن يقبل بالتفريط بأي حق من حقوقه من الأرض والمياه والنفط وغيرها تحت أي ذريعة".

فيما اطلع ميتشل اطلع رئيس الجمهورية على مسار المفاوضات المباشرة الجارية منذ الأسبوع الماضي، لافتاً إلى الإرادة لدى الطرفين في إيجاد نقاط مشتركة تؤدي إلى الحلول وإن كانت وجهات النظر لا تزال متباعدة حيال بعض المواضيع التي تشكل بنوداً على جدول التفاوض.