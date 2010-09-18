مورينيو يرفض تدريب بلاده على حساب ريال مدريد

فلسطين اليوم-وكالات

قال مدرب نادي ريال مدريد الاسباني وصيف بطل دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم جوزيه مورينيو "انه لن يقبل عرضا بتولي مسؤولية منتخب البرتغال بشكل مؤقت خلال مباراتين في الشهر المقبل في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2012.

وعرض الاتحاد البرتغالي على مورينيو المهمة وطلب منه قيادة المنتخب في مباراتي الدنمرك على أرضه في الثامن من أكتوبر تشرين الأول المقبل وخارج ملعبه أمام أيسلندا بعدها بأربعة أيام.

وأكد البرتغالي مورينيو في مؤتمر صحفي بملعب تدريب ريال مدريد يوم الجمعة انه لن يتمكن من قبول العرض لأنه يعتقد أن النادي الاسباني لن يتعامل بشكل ايجابي مع غيابه".

وقال مورينيو "انطلاقا من أجل الكبرياء الشخصي والعاطفة للبرتغال لا استطيع الرفض لكن لا يمكنني الموافقة أيضا, إحساسي أن هذا الأمر لن يفسر ايجابيا في ريال مدريد."

وأضاف "يجب أن يكون هناك اتفاق شامل ولا اعتقد أن هذا سيحدث", ريال مدريد يملك كل الحق في اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا له. الأمر انتهى بالنسبة لي".

وأقيل كارلوس كيروش من تدريب البرتغال في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إيقافه لستة أشهر بسبب إهانته ممثلي الكشف عن المنشطات قبل كأس العالم في جنوب إفريقيا هذا العام.

وبدأت البرتغال مشوارها في التصفيات الأوروبية بشكل ضعيف بعدما تعادلت 4-4 على أرضها مع قبرص قبل أن تخسر 1-صفر أمام مضيفتها النرويج".