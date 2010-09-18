قوات الاحتلال تعتقل وتصيب العشرات خلال مسيرة أمر الأسبوعية

فلسطين اليوم-الضفة الغربية

أصيب عشرات المشاركين، واعتقل خمسة آخرين، جراء اعتداء قوات الاحتلال الصهيوني اليوم، على مسيرة بيت أمر الأسبوعية التي تنظمها اللجنة الوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان على أراضي المزارعين المهددة بالمصادرة بالقرب من مستوطنة "كرم اتسور".

وقد اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الناطق الإعلامي في مشروع التضامن محمد عوض أثناء تصويره المسيرة الأسبوعية", كما أصيبت المتضامنة السويدية 'انا' بقنبلة صوت في جسدها، وكذلك العشرات بحالات إغماء جراء استنشاقهم الغاز المدمع".

حيث اعتقلت قوات الاحتلال كل من: منسق اللجنة الوطنية لمواجهة الجدار والاستيطان يوسف موسى عرار "42عاما"، والمواطن موسى حسن أبو هاشم "35عاما"، والمتضامنة الأميركية ماريا لويس "21عاما"، والمتضامن البريطاني ردان "24عاما"، والمصور الصحفي ناصر الشيوخي، واقتادتهم إلى جهة مجهولة".

يذكر أن المسيرة جرت للتضامن مع الطفل المعتقل يوسف احمد خليل أبو هاشم "17عاما" والمعتقل منذ أربعة أشهر، والذي أصيب بمرض غامض في السجن، وترفض قوات الاحتلال علاجه والكشف عن مرضه".