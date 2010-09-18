الرئيس السوري يعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الإيراني..

فلسطين اليوم - وكالات

التقى الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مع الرئيس السوري بشار الاسد في دمشق يوم السبت بعد يومين من المحادثات التي أجراها الاسد مع جورج ميتشل المبعوث الامريكي للشرق الاوسط بخصوص امكانية استئناف محادثات السلام مع اسرائيل.

ولم تذكر الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أي تفاصيل بخصوص الاجتماع بين أحمدي نجاد والاسد.

وكان الرئيس الإيراني قد أكد أن زيارته إلى سورية اليوم، السبت، تهدف إلى إجراء محادثات مع الرئيس بشار الأسد بشان الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار الرئيس أحمدي نجاد في تصريحات له في طهران امس إلى أهمية العلاقات السورية الإيرانية، واصفاً إياها بالقوية والمتينة، لافتاً إلى أن الزيارات والمشاورات المستمرة بين البلدين تأتي في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه قضايا المنطقة.

وقال الرئيس الإيراني إنه سيتوجه من دمشق إلى الجزائر للتشاور بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد أعلن مصدر رسمي سوري أن الرئيسين السوري والإيراني يجريان السبت محادثات في دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن الرئيس السوري "سيعقد جلسة مباحثات مع الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد"، بدون إضافة أي تفاصيل.

وتأتي زيارة الرئيس الإيراني بعد يومين من زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، إلى دمشق.

وكان قد صرح ميتشل الخميس بأن الولايات المتحدة معنية بسلام يشمل سورية ولبنان. ومن جهته أكد الرئيس السوري بشار الأسد على أن استئناف مفاوضات السلام يتطلب وضع أسس واضحة وضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، مؤكداً أن ما تطالب به سورية من أجل تحقيق السلام ليس تنازلات تقدمها إسرائيل بل أرض مغتصبة يجب أن تعود بالكامل لأصحابها الشرعيين.