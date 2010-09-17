اغتيال مسئول بارز من كتائب القسام في طولكرم بتهمة تنفيذ عملية بني نعيم

فلسطين اليوم- طولكرم

اغتالت قوات خاصة صهيونية، فجر اليوم الجمعة احد قادة حركة حماس في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم .

وأفادت الأنباء نقلا عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت باغتيال إياد اسعد شلباية (38 عاما) بعد أن اقتحمت عشرات الآليات الإسرائيلية مدينة طولكرم ومخيم نور شمس.

ونقل موقع يشع نيوز العبري عن "مصادر فلسطينية" زعمها بأن الشهيد شلباية هو منفذ عملية بني نعيم التي قتل جرائها 4 مستوطنين.

وفي تفاصيل عملية الاغتيال قالت المصادر إن الآليات الإسرائيلية اقتحمت مخيم نور شمس، ومنزل والد الشهيد ، قبل أن يصطحب الجنود شقيقه ، ليقوم بنقلهم إلى منزل إياد، الذي أطلقوا عليه النار وهو في سريره نائم، بدم بارد .

بدورها قالت مصادر طبية إن الشهيد إياد شلباية اعدم في منزله، بعد أن أطلق عليه الجنود ثلاث رصاصات (اثنتان في الصدر والثالثة في الرقبة) وهو نائم على سريره في منزله بالمخيم .

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بنقل الجثة الشهيد معها، قبل أن تقوم بتسليمها للاسعاف الفلسطيني بالتنسيق مع الارتباط عند دوار الشويكي في مدينة طولكرم .

مصادر أمنية قالت إن عملية الاقتحام استمرت من الساعة 2 والنصف فجرا حتى الخامسة .

كما اعتقلت قوات الاحتلال عشرة من عناصر وقادة حماس في المخيم خلال عملية الاقتحام، هم محمد أبو الخير المشارقة، واسيد عارف، وتسيري الجابر، الشيخ محمد الغول أبو الأرقم ، واشرف فودة، نضال ابو هلال، ونضال ابو ظريفة، ومحمد ابو ديه، واحمد عسس .

يذكر أن الشهيد إياد شلباية متزوج ولم يرزق بابناء