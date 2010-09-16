ضابط صهيوني: نفضل استخدام مصطلح "التنسيق الأمني" بدل "العمالة"

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح قائد ما يسمى بـ "المنطقة الوسطى" في جيش الاحتلال، الجنرال آفي مزراحي أن مسألة تعريف مصطلح التنسيق الأمني تعتبر قضية حساسة وذات أبعاد مختلفة, وأن إسرائيل تفضل استخدام مصطلح التعاون الأمني بدل استخدام كلمة "عمالة".

وردا على سؤال لمذيعة إذاعة الجيش "أريد أن أسالك عن الفرق الدقيق بين تعاون امني يسهم في حالة الشعور بالأمن والثقة المتبادلة بين الطرفين وبين دمغ قوات الأمن الفلسطينية بالعمالة بشكل قد يعيق عملية بناء الثقة كيف تحافظون على الفروق بين هاذين الأمرين؟".

قال مزراحي "لا شك أن هذه القضية حساسة للغاية ونحن لا نستخدم مصطلح متعاونين امنين باللغة العبرية ونستخدم مصطلح تنسيق امني".

وأضاف "هناك تنسيق امني مع أجهزة السلطة على مستوى مهني حرفي جيد يتيح لنا القيام بعديد من الأمور مما يخلق شعورا أفضل بالأمن لدى جميع مستوطني الضفة الغربية, وهذا الأمر يتجسد في تنفيذ مهمة حماية الاستيطان في الضفة الغربية".

وأشار مزراحي إلى أن سقوط قتلى ووقوع عمليات وصفها بـ "التخريبية" يعمم الشعور بالإحباط, إلا أن التنسيق الأمني يستطيع توفير اللازم للمستوى السياسي من اجل القيام بمسؤولياته والتفاوض والوصول لتسوية نهائية, على حد تعبيره.