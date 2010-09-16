أشكنازي: لن نسمح لحماس باستمرار إطلاق الصواريخ تجاهنا

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

تطرق رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال غابي أشكنازي إلى الأوضاع المتوترة على الحدود مع قطاع غزة وازدياد إطلاق الصواريخ والقذائف باتجاه المناطق الإسرائيلية, وقال "إننا نتعرض للتهديد وإطلاق الصواريخ من مناطق مأهولة بالسكان, ونحن لن نسمح لحماس بالاستمرار في ذلك ولدينا القدرة على منعها".

جاءت تصريحات أشكنازي هذه خلال زيارة للكلية الأكاديمية العسكرية وتطرق إلى التحديات الماثلة أمام الجيش الإسرائيلي, وقال "إن حركة غير شرعية تتعاظم وتتحدى "إسرائيل" وجيشها, وفي المقابل لدينا جيش أخلاقي يعمل بشكل مهني", على حد زعمه.

وأضاف أشكنازي "إننا نواجه واقع معقد ومركب فإيران تتعاظم وكذلك حزب الله وحماس في الضفة أيضا, ونحن نستثمر موارد عديدة للتحضير للحرب, ويجب علينا مواصلة القتال من أجل حقنا في الحياة لذلك من المهم الالتحاق في الخدمة العسكرية".

كما تطرق أشكنازي للموقف الدولي من "إسرائيل" عقب عملية الرصاص المصبوب وتدهور مكانتها في العالم, وقال "إن هذه ظاهرة غير عادلة لأن الجيش يعمل كل ما بوسعه للحفظ على حياة المدينين".

وأضاف "إن الحروب المقبلة لن تكون سهلة وسنكون مجبرين على التوضيح في وسائل الإعلام أننا لم نختار مناطق القتال, إنما حماس هي التي تختار ذلك في مناطق مأهولة".