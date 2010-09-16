أبو ردينة: لقاء عباس وكلينتون تناول تفاصيل الجولات التفاوضية

فلسطين اليوم: رام الله

قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن لقاء رئيس السلطة محمود عباس بوزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، اليوم، بمقر الرئاسة، تناول تفاصيل الجولات التفاوضية التي جرت في شرم الشيخ والقدس خلال الأيام الماضية.

وأضاف أبو ردينة: إنه جرى خلال اللقاء بحث معمق وجاد لما تضمنته تلك النقاشات، وضرورة العمل المكثف خلال الفترة القادمة لدفع العملية السياسية إلى الأمام.

وأشار إلى أن عباس عبر عن تقديره لجهود الرئيس اوباما والوزيرة الأميركية كلينتون والمبعوث ميتشل، مؤكدا الموقف الفلسطيني تجاه متطلبات استمرار العملية السياسية، وخاصة ما يتعلق بموضوع تجميد الاستيطان وإنهاء الاحتلال.

وأكد أبو ردينة أنه جرى الاتفاق خلال اللقاء، على متابعة اللقاءات خلال الدورة القادمة للجمعية العامة في نيويورك.