خلال الأسبوع الماضي..الدفاع المدني بغزة يخمد (40) حريق وينتشل جثة طفل توفي غرقا

فلسطين اليوم-غزة

بلغ عدد الحرائق التي تعاملت معها طواقم الدفاع المدني خلال الأسبوع الماضي (40) حريق في محافظات قطاع غزة، في حين أنقذت فرق الإنقاذ البحري طفل وانتشلت جثة شقيقه الذي توفي غرقا وهو بسام خالد البشيتي (13 عاماً) أثناء سباحته مساء الأحد 12/9/2010م .

واستهجن النقيب يحيى تاية مدير الإنقاذ البحري في قطاع غزة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه، عدم اكتراث المواطنين بتعليمات المنقذين وإرشادات إعلام الدفاع المدني الذي نشر تقارير عبر وسائر الإعلام المختلفة حول السباحة في المناطق المسموح بها وعدم السباحة خارج أوقات دوام المنقذين .

وذكرت إدارة العمليات المركزية في تقريرها الأسبوعي خلال الفترة من 7/9/2010م وحتى 14/9/2010م، أن طواقم الدفاع المدني أخلت (9) مواطنين في حوادث مختلفة، في حين نقلت (30) مصاب وحالة مرضية .