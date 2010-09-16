شرطة المرور بغزة تشرع بتنفيذ خطة متكاملة مع بداية العام الدراسي

فلسطين اليوم-غزة

أعلنت شرطة المرور بغزة تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد عن تنفيذ خطة كاملة ومتكاملة تبدأ اليوم مع انطلاق العام الدراسي، مشيراً الي أنها انتهت من موسم رمضان والعيد وبدأت بخطة قوية مع بداية الموسم الدراسي الجديد .

وقال المقدم علي النادي نائب مدير الإدارة العامة للمرور في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عن أن الخطة تشمل تواجد مكثف حول المفترقات الرئيسية خاصة القريبة من المدارس، وكذلك متابعة سير الدراجات النارية في المناطق التي يوجد بها مدارس، اضافة إلى وجود ضباط كبار من المرور على رأسهم قيادة المرور من أجل متابعة تنفيذ الخطة الخاصة بالموسم الدراسي الجديد .

وأشار النادي أن الخطة تشمل أيضا توعية الطلبة أو الهيئة التدريسية أو السائقين بما يعزز السلامة المرورية لدى الجميع .