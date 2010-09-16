إسرائيل تتوعد بتدمير مركز بحث سوري إن واصل تسليح حزب الله والمقاومة بغزة

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية أمس الأربعاء أن مدير 'هيئة مكافحة الإرهاب' في إسرائيل نيتسان نورييل دعا المجتمع الدولي لتحذير سورية من أنه سيتم تدمير أحد مراكز ابحاثها إن واصل تسليح حزب الله والمقاومة بغزة.

ونقلت الصحيفة عن نورييل قوله في القمة العالمية التي عقدت في 'المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب' في هرتسيليا الاثنين الماضي 'على المجتمع الدولي إرسال إشارة (إلى سورية) بان المعهد سيدّمر في المرة المقبلة التي يدعم فيها الإرهاب' على حد قوله.

ونقلت عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن نورييل كان يقصد مركز الدراسات والبحوث العلمية في سورية.

ولفتت إلى ان نورييل اتهم المركز السوري بنقل أسلحة لحركة حماس والمقاومة بغزة وحزب الله اللذين باتا يملكان أسلحة 'لا تمتلكها دول في اوروبا' وأن حماس باتت مجهزة بطائرات من دون طيار وأسلحة بعيدة المدى.

ودعا نورييل المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهد من أجل 'إسقاط الإرهاب'.