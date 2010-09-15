بعد منعهم من العبور لاماكن عملهم في "الأراضي المحتلة" اعتصام عشرات العمال قرب الجلمة

فلسطين اليوم – جنين

اعتصم العشرات من العمال ،اليوم الاربعاء، على بوابة معبر الجلمة العسكري الاسرائيلي احتجاجا على سياسات واجراءات جنود الحراسة على المعبر من اعاقة حركة عبور العمال واحتجازهم لفترات طويلة واخضاعهم للتفتيش العاري .

وافاد احد العمال ، انه لدى توجه وعشرات العمال صباح امس لأماكن عملهم داخل اسرائيل فوجئوا بقيام الجنود باحتجازهم ومنعهم من المرور ، وبعد رفض الجنود فتح المعبر ، تجمع العمال قرب السياج الحديدي والبوابة منددين بسياسات قوات الاحتلال .

واشتكى العمال من الممارسات التعسفية لجنود الاحتلال على المعبر وفي غرف التفتيش ، مشيرين لاستخدامهم اسلوب التفتيش العاري لغالبيىة العمال بشكل مستمر .

وذكر العامل محمود حسن ، انه يوميا يتعرض للصلب والاحتجاز والاهانة رغم حيازته تصريح من الادارة المدنية ، ولدى وصوله للمعبر يواجه اجراءات استفزازية متعمدة ، واضاف قدمنا شكاوي عديدة ولكن لم يهتم احد بما نكابده من معاناة ومشقة .

وانتشرت قوات اسرائيلية معززة قرب المعبر ، وطاردت العمال واطلقت عدة قنابل غازية لتفريقهم.