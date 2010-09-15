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تبادل إطلاق النار بين الشرطة المصرية ومجهولين بسيناء

  • 17:52 - 15 سبتمبر 2010
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تبادل إطلاق النار بين الشرطة المصرية ومجهولين بسيناء

فلسطين اليوم – وكالات

تعرض معبر العوجا البرى بوسط سيناء، والمخصص للتبادل التجارى بين مصر وإسرائيل، لإطلاق نار مكثف من قبل مجهولين، اليوم، وقد بادلت قوات الشرطة المصرية المتمركزة فى المنفذ المهاجمين إطلاق النار، ووقعت مطاردة بالمدرعات.. فيما لم يسفر إطلاق النار عن وقوع إصابات، وقد تعطلت حركة المنفذ لقرابة ساعتين.

 

من جانب آخر، قالت مصادر من قبيلة الترابين البدوية بوسط سيناء إن مدرعات الشرطة حاصرت منذ الصباح مداخل قرى القبيلة خاصة قرى أم شيحان ووادى العمرو وأم قطف وتجمع الجهامات والخوار، وعدد من التجمعات الأخرى، وقد منعت مدرعات الشرطة حركة الأهالى من وإلى القرى.

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