أبو حلبية يستنكر تمزيق المستوطنين اليهود لنسخ من القرآن الكريم

فلسطين اليوم: غزة

استنكر الدكتور أحمد أبو حلبية النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إقدام مجموعة من المستوطنين اليهود علي تمزيق نسخ من القرآن الكريم في مدينة القدس المحتلة، واعتبر النائب أبو حلبية هذا الحدث بالجريمة النكراء والعنصرية التي منبعها نفسية عدوانية تستخف بمشاعر الغير ولا تحترم معتقداتهم.

وبحسب المواطن المقدسي محمد منير الشاهد على هذه الجريمة فقد أقدم مستوطنون يهود في شارع يافا بالقدس بتمزيق نسخ من القرآن الكريم ودوسها بالأقدام، وعندما قام بجمع صفحات القرآن الممزقة عن الأرض تعرض للشتائم من قبل المستوطنين اليهود. وقال:"عندما أوشكت على الانتهاء من جمع صفحات المصحف الشريف جاءني متطرف يهودي من الخلف وركلني برجله".