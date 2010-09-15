اقتحام سجن "عوفر" وسط إطلاق كثيف للغاز والرصاص المطاطي

فلسطين اليوم: غزة

أفاد محامي نادي الأسير الفلسطيني اليوم بأن قوه عسكريه إسرائيليه من قوات "النحشون" اقتحمت في ساعة متأخرة من يوم أمس سجن عوفر وقامت بالتنكيل بالأسرى وسط إطلاق كثيف للغاز والرصاص المطاطي، هذا وتم الاعتداء على عدد من الأسرى، وعزل مجموعه أخرى في زنازين انفرادية.

وبررت مصلحة السجون اعتدائها الوحشي على الأسرى قي قسم 15 معلله ذلك قيامها بعمليات تفتيش وبحث عن أجهزة اتصال.

وأفاد النادي بأنه من بين الأسرى مجموعه من الأطفال والتي تحتجزهم إدارة السجن دون تقديمهم للمحاكمة حيث تعرضوا لحالات اختناق وضرب من الهجمة المسعورة التي تقوم بها إدارة السجن.

ويذكر بأن الأسرى داخل القسم بدأوا يوم أمس بخوض إضراب عن الطعام والذي سيستمر لمدة أسبوع وفي حال لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم، سيلجأ الأسرى لخوض إضراب مفتوح عن الطعام.

واستنكر قدوره فارس بشده الهجمة الشرسة التي قامت بها إدارة مصلحة السجون ضد الأسرى داخل سجن عوفر.

وقال "إن إدارة مصلحة السجون تتعمد استفزاز الأسرى والتنكيل بهم وتبرير فعلتهم بحجج أمنيه واهية والهدف منها تعكير حياة الأسير داخل المعتقل وحرمانه من أبسط حقوقه ".