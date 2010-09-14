نجاد يدعو لنظام عالمي جديد بديل عن نظام أسياد العبيد

فلسطين اليوم: طهران

طالب الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد الثلاثاء بنظام عالمي جديد بدلاً عن النظام الحالي الذي أنشأه "أسياد العبيد"، وذلك في افتتاح مؤتمر إيراني- إفريقي في طهران.

ونقلت وكالة انباء مهر عن احمدي نجاد قوله ان "الشعور السائد حاليا هو أن العالم بحاجة إلى نظام إدارة جديد".

وأكد أن النظام العالمي الحالي أنشأه "مستعمرون سابقون وأسياد العبيد لاستغلال ثروات الأمم الأفريقية".

ويشارك رئيسا السنغال عبد الله واد، وملاوي بينغو وا موثاريكا، إضافة إلى وزراء من دول افريقية أخرى في المؤتمر الذي يستمر يومين ويخصص لتطوير العلاقات بين إيران وأفريقيا.

واقترح احمدي نجاد أن تساعده إيران على تطوير الدول الأفريقية، موضحاً أن الجمهورية الإسلامية "ليس لديها حدود" لمساعدة القارة ولا سيما لتصدير معارفها التكنولوجية.

وتوقع رئيس ملاوي من جهته تطورا سريعا في العلاقات بين إيران وأفريقيا في السنوات الخمس المقبلة.

وقال بحسب موقع التفزيون الرسمي "سنشهد قريبا أنشاء صناعات إيرانية كثيرة في أفريقيا".

وبعد وصول الرئيس الإيراني احمدي نجاد إلى السلطة عام 2005 أعلن أن تطوير علاقات بلاده مع أفريقيا أولوية لحكومته.