أبو حلبية يدين المفاوضات ويطالب بحماية المسجد الأقصى والمقدسات

فلسطين اليوم- غزة

استنكر الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي ومسئول مؤسسة القدس الدولية بقطاع غزة عودة الجانب الفلسطيني في رام الله للمفاوضات مع الاحتلال الصهيوني، منوهاً بان هذه الجولة من المفاوضات لن تخدم الجانب الفلسطيني ولا قضيته العادلة وإنما ستخدم الجانب الصهيوني.

وكشف أبو حلبية في مقابلة خاصة مع فضائية الكوثر ظهر اليوم الثلاثاء عن حجم الاعتداءات الصهيونية بحق مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك، جميع العرب والمسلمين ببذل كل جهد مستطاع لنصره القدس والأقصى والمقدسات ودعم المشاريع بالمال والإعلام ونشر الثقافة الخاصة بالقدس.

وكانت المحكمة الصهيونية أعلنت اليوم موافقتها على مشروع إعادة بناء جسر المغاربة الذي يربط بين حائط البراق وباب المغاربة القريب من المسجد الأقصى، حيث لاقى الإعلان الصهيوني موجة من الاستنكار من قبل الحكومة الفلسطينية وفصائل المقاومة.