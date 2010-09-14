فتوح لـ"فلسطين اليوم":السيارات قد لاتدخل القطاع اليوم والساعات القادمة تكشف

فلسطين اليوم-غزة

أكد المهندس رائد رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع للقطاع انه خلال الساعات القليلة القادمة سيعلن متى سيتم إدخال السيارات للقطاع وخاصة بعد ظهور بعض المشاكل الطارئة.

وقال فتوح ل"فلسطين اليوم" انه في حال انتهاء المشكلة اليوم سيتم إدخال السيارات على الفور ولكن في حال تأخرها سيتم إدخالها غداً أبو بعد غد على ابعد تقدير .

وقال فتوح ان قوات الاحتلال ستفتح اليوم الثلاثاء معبر كارم ابو سالم لدخول من 200الي 210 شاحنة محملة بالمساعدات للقطاعين التجاري والزراعي من ضمنهم 5 شاحنات للمواصلات محمولة بزيت السيارات وقطع الغيار , بالاضافة ل14 شاحنة محملة بالاسمنت والحديد ومواد البناء لصالح مشاريع سلطة المياه.

وقال فتوح انه سيتم ضخ كميات من غاز الطهي والسولار الصناعي ,مشيراً الى أن معبر "المنطار" سيكون مغلقاً.