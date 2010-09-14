لجنة تيركل تطلب التحقيق مع قبطان "مرمرة"

فلسطين اليوم- وكالات

قالت اللجنة الاسرائيلية التي تحقق في هجوم القوات الاسرائيلية على سفينة مساعدات كانت في طريقها الى قطاع غزة المحاصر واستشهاد تسعة ناشطين أتراك انها دعت ربان السفينة للادلاء بشهادته.

وسيكون محمود تورال الذي كان ربان السفينة مافي مرمرة عندما اقتحمتها القوات الاسرائيلية في 31 مايو أيار أول تركي يقف أمام لجنة التحقيق التي عينتها الحكومة الاسرائيلية والتي أثار تفويضها المحدود الغضب في أنقرة.

وقال متحدث باسم اللجنة ان طلب شهادة تورال سلم في رسالة الى السفارة التركية في 12 سبتمبر أيلول. وقالت وزارة الخارجية التركية انها لم تتسلم حتى الان مثل هذه الرسالة.

وقالت منظمة هيئة الاغاثة التركية التي اشترت السفينة مافي مرمرة لكسر الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ان تورال بحار محترف وليس من أعضائها.