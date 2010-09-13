التجمع الإعلامي يدعو وفد الاتحاد الدولي للصحفيين لزيارة غزة

فلسطين اليوم- غزة

دعا التجمع الإعلامي الفلسطيني رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين جيم بوملحة والوفد المرافق له لزيارة قطاع غزة للإطلاع على الوضع الإعلامي للصحفيين والمؤسسات الصحفية

ورحب الصحفي صالح المصري رئيس التجمع الإعلامي بزيارة وفد الاتحاد الدولي للأراضي الفلسطيني داعيا الوفد لضرورة زيارة قطاع غزة والاستماع لمشاكل الصحفيين الفلسطينيين المختلفة خاصة ما يتعلق بملف نقابة الصحفيين الفلسطينيين .

وأكد الصحفي المصري أن غزة بؤرة صراع يتعرض فيها الصحفيين الفلسطينيين للقتل العمد والاعتقال والملاحقة من قبل طائرات الاحتلال عبر قصف المقرات الأمر الذي أوقع العديد من الشهداء والجرحى .

كما بين المصري أن المؤسسات الإعلامية في قطاع غزة بحاجة ماسة للوقوف إلى جانبها ودعمها بكافة الوسائل الممكنة خاصة وان غزة تتعرض لحصار الأمر الذي انعكس على المؤسسات الإعلامية .

وأكد الصحفي ضرورة أن يلتقي الوفد بكافة الصحفيين والمؤسسات الصحفية كي تصل له المعلومة من كافة الأطراف وليس من طرف واحد مبينا أن غزة لها متطلبات خاصة نظرا للظروف الاستثنائية التي تعيشها سواء بالحصار أو الانقسام .