مسؤول: سيتم إدخال قطع غيار للسيارات إلى غزة اليوم وثلاثون سيارة بعد أيام

فلسطين اليوم- وكالات

أكد المهندس رائد فتوح رئيس لجنة إدخال البضائع إلى غزة أنه سيتم إدخال شاحنات محملة بقطع غيار للسيارات عبر معبر كرم أبو سالم خلال الساعات القادمة.

وقال فتوح اليوم الاثنين (13-9): "سيتم إدخال خمس شاحنات، تحتوي إحداهن على قطع غيار للسيارات فيما الأربع شاحنات المتبقية فهي محملة بزيت خاص للسيارات".

وأشار المهندس فتوح إلى أنه سيتم إدخال ثلاثون سيارة لقطاع غزة في الأيام القادمة، قائلا: "حصلت بعض المشاكل الفنية عاقت دخول السيارات اليوم، إلا أنه سيتم إدخالها خلال اليومين القادمين".