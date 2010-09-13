ارييه الداد : نتنياهو أسوا من سلفيه من كديما وقد ذر الرماد في عيون المستوطنين

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قال عضو الكنيست الصهيوني آرييه الداد من "كتلة الاتحاد الوطني" ان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أسوأ من سلفيه من حزب كديما وقد ذر الرماد في عيون جمهور المستوطنين-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

واضاف الداد يقول في سياق مقابلة اذاعية صباح اليوم ان من واجب المعارضة ان تطلب رئيس الوزراء واعضاء الحكومة الصهيونية بأن يتقيدوا بالتزامهم الصريح باستئناف اعمال البناء في المستوطنات بعد انتهاء فترة التجميد او الاعتراف بأنهم كذبوا على الجمهور قبل تسعة أشهر-حسب تعبيره .

ومن جانبه اعرب عضو الكنيست العربي احمد الطيبي من القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن اعتقاده بأن السلطة الفلسطينية سترفض فكرة استمرار اعمال البناء في الكتل الاستيطانية فقط واصفا هذا الاقتراح بفخ سياسي للفلسطينيين.

وقال النائب الطيبي ان قبول الجانب الفلسطيني بمثل هذا الاقتراح سيفسر وكأنه موافقة على ضم كتل استيطانية الى كيان الإحتلال حتى قبل بدء المفاوضات بين الجانبين.