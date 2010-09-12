دبلوماسي سعودي مثلي الجنس يطلب اللجوء السياسي للولايات المتحدة

فلسطين اليوم: وكالات

وكالات - فارس : ذكرت محطة التلفزيون الأمريكية (ان بي سي) امس السبت أن دبلوماسيا سعوديا طلب اللجوء السياسي للولايات المتحدة لانه مثلي الجنس وبسبب صداقة تربطه بسيدة يهودية.

وقالت المحطة إن علي أحمد العسيري الذي وصفته بانه السكرتير الاول في القنصلية السعودية في لوس انجليس أبلغ السلطات الفدرالية الأمريكية بأن رؤساءه يرفضون تجديد جواز سفره الدبلوماسي وقاموا بتسريحه عندما علموا انه مثلي الجنسي وتربطه صداقة بسيدة يهودية.

وأكد الدبلوماسي في رسالة الكترونية أرسلها إلى المحطة إن حياتي في خطر كبير هنا وإذا عدت إلى السعودية سيقتلونني في وضح النهار.

وأوضحت (ان بي سي) أن الدبلوماسي انتقد في رسالة وضعت على موقع الكتروني سعودي تخلف بلده والائمة المقاتلين الذين شوهوا تسامح الدين الاسلامي.

وهدد العسيري في الرسالة بنشر معلومات مربكة حول أعضاء في الأسرة السعودية الحاكمة يعيشون في الولايات المتحدة.

وقالت (ان بي سي) إن آخر سعودي طلب اللجوء السياسي إلى بريطانيا كان محمد الخليوي الذي كان في بعثة المملكة في الامم المتحدة وطلب في 1994 حمايته بعدما انتقد علنا وضع حقوق الانسان في السعودية التي قال ايضا انها تدعم الارهاب.