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« مراسلون بلا حدود » 230 صحفيا وإعلاميا قتلوا في العراق

  • 11:03 - 12 سبتمبر 2010
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"مراسلون بلا حدود" 230 صحفيا وإعلاميا قتلوا في العراق

فلسطين اليوم: وكالات

قالت منظمة "مراسلون بلا حدود" المعنية بالدفاع عن حرية الصحافة حول العالم إن 230 صحفياً وعاملاً في مجال الإعلام لقوا حتفهم في العراق منذ بداية الحرب هناك عام 2003.

 

وأضافت المنظمة في تقرير نقل تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) مقتطفات منه اليوم الأحد - أن محصلة القتلى تتضمن عددا من المراسلين الأجانب، إلا أن الأغلبية العظمى من الصحفيين المستهدفين كانوا من العراقيين الذين يواصلون عملهم، على الرغم من المخاطر التي يواجهونها.

 

وكانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين قد أشارت في تقرير لها مؤخرا إلى أن العراق يأتي في مقدمة دول العالم التي يستهدف فيها الإعلاميون.

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