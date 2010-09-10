قائد الثورة الإسلامية: محادثات السلام ستار علي الجرائم الصهيونية

فلسطين اليوم-وكالات

وصف المرشد الاعلى للثورة الايرانية أية الله علي خامنئي اليوم الجمعة محادثات السلام في الشرق الاوسط التي عقدت الاسبوع الماضي في واشنطن بانها مسعى آخر من قبل الغرب للتستر على الجرائم الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية.

وتابع خامنئي في خطبة عيد الفطر في طهران: "لا يمكنكم فحسب أن تجلسوا وتراقبوا قمع الفلسطينيين ثم تعقدوا فجأة مؤتمرا للسلام".

وتؤيد إيران حركات المقاومة الفلسطينية بوصفها الممثل الحقيقي للفلسطينيين. وكانت طهران قد أشارت إلى أن أي مفاوضات سلام بدون وجود فصائل المقاومة التي لم تشارك في محادثات واشنطن ستكون عديمة الجدوى.

وتساءل خامنئي الذي يتمتع بالقول الفصل طبقا للدستور في جميع شؤون الدولة "ما السلام؟ السلام بين من؟". وتابع: "الهدف مما يسمى بمؤتمر السلام كان التستر فحسب على جرائم النظام الصهيوني".

وتعد تلك المفاوضات أول محادثات سلام مباشرة بين الاسرائيليين والفلسطينيين منذ نحو عامين.

ولا تعترف إيران بسيادة إسرائيل وقالت إن الخيار الحقيقي الوحيد سيكون إجراء استفتاء من قبل جميع الفلسطينيين ومن بينهم ملايين اللاجئين لتحديد مصيرهم.