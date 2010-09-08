استطلاع: 47 % من الصهاينة يتوقعون الحرب ويستبعدون التسوية

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

استبعد ما يقارب نصف الصهاينة أن يتّم التوصّل إلى اتفاق تسوية مع "سلطة فتح" ضمن العملية التفاوضية المباشرة، التي انطلقت في واشنطن مطلع الشهر الجاري.

وذكر استطلاع للرأي أجرته الإذاعة العبرية، ونشرت نتائجه اليوم الأربعاء (8/9)، أن سبعة وأربعين في المائة من الصهاينة يرون أن "احتمالية نشوب حرب جديدة في المنطقة أكبر من فرصة تحقيق السلام فيها"، ذلك أن المفاوضات مع سلطة فتح "لن تثمر عن أي اتفاق"، حسب قولهم.

من جهة أخرى، أشار الاستطلاع إلى انعدام ثقة واحد وسبعين في المائة من العينة المستطلعة، بأجهزة الشرطة الصهيونية، مشكّكين في إقبالها على "تقديم العون وقت الحاجة"، فيما أعرب ثمانية وأربعون في المائة من العينة ذاتها عن تشكيكهم بـ "نزاهة الجهاز القضائي" الصهيوني.