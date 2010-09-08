كذبة جديدة..هل ستعيد حكومة وحدة صهيونية الحقوق الفلسطينية؟

فلسطين اليوم-وكالات

صرح رئيس كيان الاحتلال شمعون بيرس بأن "إسرائيل" لن تجد شريكاً أفضل للسلام من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لكنه حث عباس على اختيار الطريق الملائم لقيادة الشعب الفلسطيني-وذلك حسب ما نقلته عنه إذاعة الإحتلال.

وأعرب بيرس عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة لن تسعى لفرض اتفاق على الجانبيْن بل ستساهم في حل المشاكل المختلفة. و في كذبة جديدة من سلسلة أكاذيبه، لم يستبعد بيرس قيام حكومة وحدة صهيونية حال سير المفاوضات مع الفلسطينيين قدما، وكأن مثل هذه الحكومة ستعيد الحقوق الفلسطينية.

كما أنه لم يتوقع حصول خضّات سياسية عند انقضاء فترة تجميد مشاريع الاستيطان الجديدة أواخر الشهر الجاري.