جيش الاحتلال يستعد لمواجهة عشرات السفن المتجه لغزة

فلسطين اليوم-وكالات

ذكرت مصادر "إسرائيلية" اليوم, أن جيش الاحتلال الصهيوني يستعد لمواجهة حوالي ألف ناشط سلام, تتوقع "إسرائيل" أن يصلوا عبر ثلاثين سفينة على الأقل، إلى قطاع غزة استمراراً لحملة "أسطول الحرية" التي تنفذها مؤسسات أوروبية وعربية لكسر الحصار الصهيوني عن قطاع غزة".

ونقلاً عن إذاعة الجيش الصهيوني بين المصدر "بأن وزارة الجيش يقِظة للنشاط الذي تستعد له منظمات أوروبية وأمريكية وبينها أيضاً يهودية للوصل إلى غزة ونحن نتعقب التطورات وإذا تطلب الأمر فلن نتردد في إيقاف هذه القوافل".

وبحسب المصادر "فإن منظمي السفن يحافظون على سرية موعد إبحارها لوضع صعوبات أمام جيش الاحتلال في مواجهة عشرات السفن".