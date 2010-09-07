قائد مصر يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

القاهرة/ أعلن النادي الأهلي اليوم الاثنين إصابة نجمه وقائد المنتخب المصري، أحمد حسن، بقطع في الرباط الصليبي للركبة، جراء الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد في المباراة أمام سيراليون ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2012.

وأوضح النادي الأهلي عبر موقعه الالكتروني أنه تم تكليف الطبيب إيهاب علي بالتنسيق مع الأطباء الألمان لإنهاء إجراءات سفر أحمد حسن إلى ألمانيا خلال أسبوع على الأكثر لإجراء جراحة الرباط الصليبي هناك.

يغيب أحمد حسن عن الملاعب لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر مما يهدد مشاركته مع الفراعنة في التصفيات الأفريقية وكذلك حرمانه من المشاركة مع فريقه في أغلب مباريات الدوري المحلي بجانب غيابه عن دوري أبطال أفريقيا.

خشبة: أحمد حسن في ألمانيا خلال أسبوع لإجراء جراحة الرباط الصليبي

قال هادى خشبة مدير الكرة بالأهلي أن إدارة النادي ستبدأ اليوم إجراءات سفر أحمد حسن لاعب الفريق إلى ألمانيا لإجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي.

وأضاف هادى خشبة في تصريح خاص لليوم السابع، أن الدكتور إيهاب على طبيب الفريق سيرافق أحمد حسن في رحلة ألمانيا.

البدري يشد من أزر "الصقر".. ويؤكد على مساندة الأهلي له

عقد حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي مع أحمد حسن لاعب خط وسط الفريق وقائد المنتخب الوطني الأول لقاء، من أجل الشد من أزره بعد الإصابة التي لحقت به عقب مباراة المنتخب أمس أمام سيراليون التي انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1 .

وأكد البدري للاعب خلال الجلسة أن النادي سوف يسانده للنهاية بصرف النظر عن القرار الذي يتخذه الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن علاجه على نفقة الاتحاد من عدمه.. وشدد البدري على أن إدارة النادي سوف تقف معه لكي يعود لسابق عهده مرة أخرى خصوصا أنه أحد الدعائم الأساسية للفريق.

وتطرق الحديث بين الثنائي حول ما أثير في الصحف خلال الفترة الماضية عن توتر العلاقة بينهما بسبب تصريحات البدري تجاه أحمد حسن.. وأكد المدير الفني أن البعض فسر كلامه بطريقة الخطأ، مشددا على احترامه للاعب وتقديره كلاعب كبير وقائد المنتخب الوطني الأول.

وتفهم اللاعب كلام المدير الفني، مؤكدا على أنه يبذل قصارى جهده بعد إجراء العملية للعودة مرة أخرى للفريق.

اتحاد الكرة يتحمل مصاريف علاج أحمد حسن

علم اليوم السابع أن اتحاد الكرة سيتحمل مصاريف علاج كابتن المنتخب الوطني أحمد حسن بالكامل بعد تعرضه لقطع في الرباط الداخلي للركبة أمس الأحد، خلال مشاركته مع المنتخب في مباراة سيراليون ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2012.

وسيبدأ إيهاب علي طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي من الغد الثلاثاء الترتيب لسفر الصقر إلى ألمانيا وإنهاء إجراءات السفر لإجراء العملية هناك على أن يسافر خلال أسبوع من الآن.