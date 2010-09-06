استنفار أمنى إسرائيلي تحسباً لوقوع هجمات بعد انطلاق المفاوضات المباشرة

فلسطين اليوم: وكالات

وضعت قوات الشرطة على أهبة الاستعداد القصوى بسبب خشية وقوع هجمات على خلفية انطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ونقلت الإذاعة العامة الإسرائيلية في مستهل نشرتها الإخبارية ظهر اليوم، الاثنين، عن مايسمى بوزير الأمن الداخلى الإسرائيلى، إسحاق آهرونفيتش، قوله: "إن "إسرائيل" تمر بفترة حساسة أمنياً منذ انطلاق هذه المفاوضات".

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن يوم، الخميس، الماضي في البيت الأبيض مراسم إطلاق المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في حضور الرئيس حسنى مبارك والرئيس الأمريكي باراك أوباما وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" ورئيس العدو الاسرائيلي بنيامين نتانياهو.