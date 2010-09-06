قضايا مالية بستة مليون شيقل تدفع مواطن بنابلس لتسليم نفسه للشرطة

فلسطين اليوم-نابلس

أقدم شخص مطلوب للعدالة لعدم سداده دين يزيد عن 6 ملايين شيكل الى أن يسلم نفسه للشرطة بعد هروب دام عام كامل .

وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة و الإعلام بالشرطة ان مواطن من محافظة نابلس قام بإصدار " شيكات " دون رصيد بقيمة ستة ملايين شيقل ونصف , وأصدرت المحكمة عليه حكما غيابيا بالسجن من أكثر من عام الا انه كان يلوذ بالفرار .

وأشار البيان أن المتهم قام بتسليم نفسه للشرطة و سيتم إحالته الى مركز الإصلاح و التأهيل في المحافظة إنفاذا لقرار المحكمة .