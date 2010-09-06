قائد عسكري: إيران ستنتج قريباً نظم الدفاع الجوي بعيدة المدى

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن قائد قاعدة خاتم الأنبياء للدفاع الجوي الإيرانية البريجادير جنرال أحمد ميقاني، أمس، أن إيران قطعت أشواطاً كبيرة في تطوير نظم للدفاع الجوي بعيدة المدى وسوف تبدأ في إنتاج هذا النوع من الدرع الصاروخية في المستقبل القريب .

وصرح لوكالة أنباء فارس الإيرانية بأن الخبراء الإيرانيين يعملون على تطوير نظم للدفاع الصاروخي متوسطة وقصيرة وبعيدة المدى، مضيفاً أنه يتم تطبيق خطط مختلفة في هذا الصدد . وأكد على قدرات وإمكانات إيران في إنتاج كل أنواع العتاد والأسلحة، مشدداً على أن طهران لن تنتظر وصول العتاد العسكري من الخارج .

وكان ميقاني يلمح في هذا الصدد إلى عقد خاص بتزويد إيران بنظام صواريخ إس - 300 المتقدم الروسي الصنع .